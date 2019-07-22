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Власникам «єврономерів» дадуть останню відстрочку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 сер, 2019 12:23
blueiceua а на новые высокие налоги разве?
Ваш Зепутат
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Додано: Пон 19 сер, 2019 12:23
blueiceua написав:
Даешь отмену ВСЕХ налогов при ввозе новых авто!
Власть сама довела народ до того что нормальную новую машину уже почти никто не в состоянии купить.
"и тут Остапа понесло"
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