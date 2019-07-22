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Власникам «єврономерів»
дадуть останню відстрочку

Власникам «єврономерів» дадуть останню відстрочку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:23

blueiceua а на новые высокие налоги разве?
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:23

  blueiceua написав:Даешь отмену ВСЕХ налогов при ввозе новых авто!
Власть сама довела народ до того что нормальную новую машину уже почти никто не в состоянии купить.


"и тут Остапа понесло" :)
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:59

Re: Власникам «єврономерів» дадуть останню відстрочку

Было много знакомых на "евробляxах" - те,кто собирался их таможить,уже давно это сделали.Те кто до сих пор ездят - делать этого и не собирались.Недавно на Убере ехал-бляховод,говорит-буду ездить до последнего,а там посмотрим,законы меняются у нас постоянно.Про растоможку даже и мыслей нет.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:22

  blueiceua написав:Даешь отмену ВСЕХ налогов при ввозе новых авто!
Власть сама довела народ до того что нормальную новую машину уже почти никто не в состоянии купить.

Та ладно! Давно смотрели на улицу?
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:23

orestkohutkevych А хитрожопі ще хитрожопіших.
sergnemo68
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