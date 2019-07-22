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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 12:23
Додано: Пон 19 сер, 2019 14:59
Re: Власникам «єврономерів» дадуть останню відстрочку
Было много знакомых на "евробляxах" - те,кто собирался их таможить,уже давно это сделали.Те кто до сих пор ездят - делать этого и не собирались.Недавно на Убере ехал-бляховод,говорит-буду ездить до последнего,а там посмотрим,законы меняются у нас постоянно.Про растоможку даже и мыслей нет.
Додано: Пон 19 сер, 2019 15:22
Додано: Пон 19 сер, 2019 16:59
Ну так с экономической точки зрения б*** выбрал самую оптимальную стратегию. Он купил машину за 3 копейки, она уже давно окупилась и приносит прибыль. Как только она серьезно сломается или будут штрафовать (первый раз лично его оштрафуют), он ее выкинет и купить что-то по свежее. И да, это он кинет гдет под домом и она будет занимать место.
Додано: Пон 19 сер, 2019 17:19
Да. Можно убрать до нуля как минимум пошлину, которую Украина все еще держит на уровне 10%, вопреки соглашению об Ассоциации.
И ликвидировать самый лютый треш - взнос в пенсионный фонд. Это вообще что-то бредовое, не имеющее под собой логики и какого-либо экономического смысла. Во-первых, непонятна избирательность. Почему нужно делать взнос в ПФ при покупке машины, а при покупке какао-бобов, например, не надо? Во-вторых - любой пенсионный взнос должен учитываться при начислении пенсии. Нет учета взносов - не должно быть и самих взносов.
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