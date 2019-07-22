Власникам «єврономерів» дадуть останню відстрочку

Додано: Сер 21 сер, 2019 14:19

laa1999 написав: Kart написав: Да. Можно убрать до нуля как минимум пошлину, которую Украина все еще держит на уровне 10%, вопреки соглашению об Ассоциации.



И ликвидировать самый лютый треш - взнос в пенсионный фонд. Это вообще что-то бредовое, не имеющее под собой логики и какого-либо экономического смысла. Во-первых, непонятна избирательность. Почему нужно делать взнос в ПФ при покупке машины, а при покупке какао-бобов, например, не надо? Во-вторых - любой пенсионный взнос должен учитываться при начислении пенсии. Нет учета взносов - не должно быть и самих взносов. Да. Можно убрать до нуля как минимум пошлину, которую Украина все еще держит на уровне 10%, вопреки соглашению об Ассоциации.И ликвидировать самый лютый треш - взнос в пенсионный фонд. Это вообще что-то бредовое, не имеющее под собой логики и какого-либо экономического смысла. Во-первых, непонятна избирательность. Почему нужно делать взнос в ПФ при покупке машины, а при покупке какао-бобов, например, не надо? Во-вторых - любой пенсионный взнос должен учитываться при начислении пенсии. Нет учета взносов - не должно быть и самих взносов.

Ну, есть понятие -налог на роскошь - и налог в пенсионный фонд меняется от стоимости авто -чем дороже, тем выше налог. И потом -на мобильную связь -он тоже есть. Пенсионный налог идет на покрытие дефицита пенсионного фонда и больше не куда. Ну, есть понятие -налог на роскошь - и налог в пенсионный фонд меняется от стоимости авто -чем дороже, тем выше налог. И потом -на мобильную связь -он тоже есть. Пенсионный налог идет на покрытие дефицита пенсионного фонда и больше не куда.

Про налог на роскошь - вообще не туда. Начнем с того, что налог на роскошь обычно так и называется - налог на роскошь, а не какие-то там отчисления в фонд голодающих детей Африки. И если уж на то пошло, то всегда и во всех странах понятие роскоши имеет очень четкую нижнюю планку. Не может быть такого, что телефон за $10000 - это роскошь, поэтому плати 10% налога на роскошь, а телефон за 1000 грн - это тоже роскошь, но чуть поменьше, поэтому тоже плати 10% налога на роскошь, но в целом с тысячи гривень ты заплатишь меньше налога, значит все справедливо, разве нет?Это не просто странная логика, а какой-то лютый бред.И это не считая всей странности этой экономически мутантской конструкции из налога на роскошь, пенсионных отчислений и налогов на мобильную связь, которая типа тоже роскошь... А килограмм какао-бобов не роскошь? Почему они не облагаются никакими взносами, а мобильная связь и автомобили облагаются?И остался нераскрытым вопрос - почему мои взносы в ПФ не учитываются при начислении пенсии?В свое время НБУ отменил взносы в ПФ при обмене валюты, и совершенно правильно, понимая всю необоснованность и экономическую глупость такой нормы. Осталось донести эту толику разума и до остальных сфер. Эти изменения давно перезрели.