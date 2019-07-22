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Власникам «єврономерів»
дадуть останню відстрочку

Власникам «єврономерів» дадуть останню відстрочку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:23

blueiceua а на новые высокие налоги разве?
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:23

  blueiceua написав:Даешь отмену ВСЕХ налогов при ввозе новых авто!
Власть сама довела народ до того что нормальную новую машину уже почти никто не в состоянии купить.


"и тут Остапа понесло" :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:59

Re: Власникам «єврономерів» дадуть останню відстрочку

Было много знакомых на "евробляxах" - те,кто собирался их таможить,уже давно это сделали.Те кто до сих пор ездят - делать этого и не собирались.Недавно на Убере ехал-бляховод,говорит-буду ездить до последнего,а там посмотрим,законы меняются у нас постоянно.Про растоможку даже и мыслей нет.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:22

  blueiceua написав:Даешь отмену ВСЕХ налогов при ввозе новых авто!
Власть сама довела народ до того что нормальную новую машину уже почти никто не в состоянии купить.

Та ладно! Давно смотрели на улицу?
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 15:23

orestkohutkevych А хитрожопі ще хитрожопіших.
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:59

  Rack написав:Было много знакомых на "евробляxах" - те,кто собирался их таможить,уже давно это сделали.Те кто до сих пор ездят - делать этого и не собирались.Недавно на Убере ехал-бляховод,говорит-буду ездить до последнего,а там посмотрим,законы меняются у нас постоянно.Про растоможку даже и мыслей нет.

Ну так с экономической точки зрения б*** выбрал самую оптимальную стратегию. Он купил машину за 3 копейки, она уже давно окупилась и приносит прибыль. Как только она серьезно сломается или будут штрафовать (первый раз лично его оштрафуют), он ее выкинет и купить что-то по свежее. И да, это он кинет гдет под домом и она будет занимать место.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:19

  antonivs3 написав:blueiceua а на новые высокие налоги разве?

Да. Можно убрать до нуля как минимум пошлину, которую Украина все еще держит на уровне 10%, вопреки соглашению об Ассоциации.

И ликвидировать самый лютый треш - взнос в пенсионный фонд. Это вообще что-то бредовое, не имеющее под собой логики и какого-либо экономического смысла. Во-первых, непонятна избирательность. Почему нужно делать взнос в ПФ при покупке машины, а при покупке какао-бобов, например, не надо? Во-вторых - любой пенсионный взнос должен учитываться при начислении пенсии. Нет учета взносов - не должно быть и самих взносов.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:19

  Kart написав:
  antonivs3 написав:blueiceua а на новые высокие налоги разве?

Да. Можно убрать до нуля как минимум пошлину, которую Украина все еще держит на уровне 10%, вопреки соглашению об Ассоциации.

И ликвидировать самый лютый треш - взнос в пенсионный фонд. Это вообще что-то бредовое, не имеющее под собой логики и какого-либо экономического смысла. Во-первых, непонятна избирательность. Почему нужно делать взнос в ПФ при покупке машины, а при покупке какао-бобов, например, не надо? Во-вторых - любой пенсионный взнос должен учитываться при начислении пенсии. Нет учета взносов - не должно быть и самих взносов.

Ну, есть понятие -налог на роскошь - и налог в пенсионный фонд меняется от стоимости авто -чем дороже, тем выше налог. И потом -на мобильную связь -он тоже есть. Пенсионный налог идет на покрытие дефицита пенсионного фонда и больше не куда.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 14:19

  laa1999 написав:
  Kart написав:Да. Можно убрать до нуля как минимум пошлину, которую Украина все еще держит на уровне 10%, вопреки соглашению об Ассоциации.

И ликвидировать самый лютый треш - взнос в пенсионный фонд. Это вообще что-то бредовое, не имеющее под собой логики и какого-либо экономического смысла. Во-первых, непонятна избирательность. Почему нужно делать взнос в ПФ при покупке машины, а при покупке какао-бобов, например, не надо? Во-вторых - любой пенсионный взнос должен учитываться при начислении пенсии. Нет учета взносов - не должно быть и самих взносов.

Ну, есть понятие -налог на роскошь - и налог в пенсионный фонд меняется от стоимости авто -чем дороже, тем выше налог. И потом -на мобильную связь -он тоже есть. Пенсионный налог идет на покрытие дефицита пенсионного фонда и больше не куда.


Про налог на роскошь - вообще не туда. Начнем с того, что налог на роскошь обычно так и называется - налог на роскошь, а не какие-то там отчисления в фонд голодающих детей Африки. И если уж на то пошло, то всегда и во всех странах понятие роскоши имеет очень четкую нижнюю планку. Не может быть такого, что телефон за $10000 - это роскошь, поэтому плати 10% налога на роскошь, а телефон за 1000 грн - это тоже роскошь, но чуть поменьше, поэтому тоже плати 10% налога на роскошь, но в целом с тысячи гривень ты заплатишь меньше налога, значит все справедливо, разве нет? :) Это не просто странная логика, а какой-то лютый бред.

И это не считая всей странности этой экономически мутантской конструкции из налога на роскошь, пенсионных отчислений и налогов на мобильную связь, которая типа тоже роскошь... А килограмм какао-бобов не роскошь? Почему они не облагаются никакими взносами, а мобильная связь и автомобили облагаются?

И остался нераскрытым вопрос - почему мои взносы в ПФ не учитываются при начислении пенсии?

В свое время НБУ отменил взносы в ПФ при обмене валюты, и совершенно правильно, понимая всю необоснованность и экономическую глупость такой нормы. Осталось донести эту толику разума и до остальных сфер. Эти изменения давно перезрели.
Kart
 
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