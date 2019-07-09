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У Британії зарядних станцій
для електромобілів більше,...

У Британії зарядних станцій для електромобілів більше,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:57

У Британії зарядних станцій для електромобілів більше,...

Пропонуємо до обговорення:
У Великобританії кількість зарядних станцій для електромобілів вже перевершила кількість заправок для бензинових і дизельних автомобілів.

Дивися повний текст У Британії зарядних станцій для електромобілів більше, ніж паливних АЗС.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:57

Летс бегин электросрач.
netcrawler21
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:38

Re: У Британії зарядних станцій для електромобілів більше,..

На АЗС заправка 5 мин. и поехал дальше.
Если на электричке профукал зарядится, то пару часов ты потерял.
Хотя вот китайцы хорошую идею придумали со съемными батареями, когда на спец. станциях зарядки тебе робот за 5 мин меняет батарею.
https://youtu.be/LtrteuWKTok?t=584
maza5
 
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