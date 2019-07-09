У Великобританії кількість зарядних станцій для електромобілів вже перевершила кількість заправок для бензинових і дизельних автомобілів.
Дивися повний текст У Британії зарядних станцій для електромобілів більше, ніж паливних АЗС.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 08:57
У Британії зарядних станцій для електромобілів більше,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Британії зарядних станцій для електромобілів більше, ніж паливних АЗС.
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:38
Re: У Британії зарядних станцій для електромобілів більше,..
На АЗС заправка 5 мин. и поехал дальше.
Если на электричке профукал зарядится, то пару часов ты потерял.
Хотя вот китайцы хорошую идею придумали со съемными батареями, когда на спец. станциях зарядки тебе робот за 5 мин меняет батарею.
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