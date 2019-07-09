У Великобританії кількість зарядних станцій для електромобілів вже перевершила кількість заправок для бензинових і дизельних автомобілів.
Дивися повний текст У Британії зарядних станцій для електромобілів більше, ніж паливних АЗС.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 08:57
У Британії зарядних станцій для електромобілів більше,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Британії зарядних станцій для електромобілів більше, ніж паливних АЗС.
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:38
Re: У Британії зарядних станцій для електромобілів більше,..
На АЗС заправка 5 мин. и поехал дальше.
Если на электричке профукал зарядиться, то пару часов ты потерял.
Хотя вот китайцы хорошую идею придумали со съемными батареями, когда на спец. станциях зарядки тебе робот за 5 мин меняет батарею.
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:50
Таким теоретикам рекомендую почитать про скоростные зарядки, отдающие 50 кВт в час.
Также рекомендую подумать над тем, что 100 км на электромобиле при зарядке по ночному домашнему тарифу обходятся 11 гривен (22 гривны при обычном). И при такой цене если раз в год надо например, в Одессу, то можно и постоять на скоростной зарядке пол часа.
Не надо рассказывать про дорогой аккумулятор. Уже определено, что его минимум лет на 8 хватает. При продаже изношенного хороший с разборки обойдется в 2000 баксов (для Лифов). Да и если считаете замену аккумулятора, то в ДВС считайте ремонт/замену двигателя и цены ТО. В Лифе цена ТО раз в 2 года: масло поменять. Тормозная жидкость, фильтр салона как и в ДВС в целом.
Додано: Пон 19 сер, 2019 13:33
netcrawler21, а теперь представьте себе очередь из хотя-бы 2-3 машин на вашу 50 кВт зарядку (значит она зарядит батарею лифа где-то за 30 минут). Сколько придется постоять? Электричка типа Лифа - это авто для города, максимум для области.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 16:25
Re: У Британії зарядних станцій для електромобілів більше,..
Некоторым новорегам, желающим в "электросрачах" поучаствовать, рекомендую сначала доучиться в школе до момента изучения единиц энергии и мощности, и начать различать их. Потом уже браться кого-то поучать.
Додано: Пон 19 сер, 2019 18:34
Re: У Британії зарядних станцій для електромобілів більше,..
Где только розетку взять для зарядки по "ночному тарифу". Надо напоминать - какая продолжительность зарядки от домашней розетки? До той же Одессы - реальному Лифу с подуставшей батарейкой одной промежуточной зарядки хватит?
По теме: "электрички" хороши для тех, у кого вопросы домашней/рабочей зарядки решены. (И подозреваю, что таких немного). А для всех остальных - "быстрые зарядки" с конскими тарифами ооочень сильно снижают экономию.
И еще вопрос: почему в развитых странах заводы по производству батареек на строят?
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