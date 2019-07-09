У Британії зарядних станцій для електромобілів більше,...

Додано: Пон 19 сер, 2019 09:50

maza5 написав: На АЗС заправка 5 мин. и поехал дальше.

Если на электричке профукал зарядится, то пару часов ты потерял.

Хотя вот китайцы хорошую идею придумали со съемными батареями, когда на спец. станциях зарядки тебе робот за 5 мин меняет батарею.

https://youtu.be/LtrteuWKTok?t=584 На АЗС заправка 5 мин. и поехал дальше.Если на электричке профукал зарядится, то пару часов ты потерял.Хотя вот китайцы хорошую идею придумали со съемными батареями, когда на спец. станциях зарядки тебе робот за 5 мин меняет батарею.

Таким теоретикам рекомендую почитать про скоростные зарядки, отдающие 50 кВт в час.Также рекомендую подумать над тем, что 100 км на электромобиле при зарядке по ночному домашнему тарифу обходятся 11 гривен (22 гривны при обычном). И при такой цене если раз в год надо например, в Одессу, то можно и постоять на скоростной зарядке пол часа.Не надо рассказывать про дорогой аккумулятор. Уже определено, что его минимум лет на 8 хватает. При продаже изношенного хороший с разборки обойдется в 2000 баксов (для Лифов). Да и если считаете замену аккумулятора, то в ДВС считайте ремонт/замену двигателя и цены ТО. В Лифе цена ТО раз в 2 года: масло поменять. Тормозная жидкость, фильтр салона как и в ДВС в целом.