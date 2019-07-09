У Великобританії кількість зарядних станцій для електромобілів вже перевершила кількість заправок для бензинових і дизельних автомобілів.
Дивися повний текст У Британії зарядних станцій для електромобілів більше, ніж паливних АЗС.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 08:57
У Британії зарядних станцій для електромобілів більше,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Британії зарядних станцій для електромобілів більше, ніж паливних АЗС.
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:38
Re: У Британії зарядних станцій для електромобілів більше,..
На АЗС заправка 5 мин. и поехал дальше.
Если на электричке профукал зарядиться, то пару часов ты потерял.
Хотя вот китайцы хорошую идею придумали со съемными батареями, когда на спец. станциях зарядки тебе робот за 5 мин меняет батарею.
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:50
Таким теоретикам рекомендую почитать про скоростные зарядки, отдающие 50 кВт в час.
Также рекомендую подумать над тем, что 100 км на электромобиле при зарядке по ночному домашнему тарифу обходятся 11 гривен (22 гривны при обычном). И при такой цене если раз в год надо например, в Одессу, то можно и постоять на скоростной зарядке пол часа.
Не надо рассказывать про дорогой аккумулятор. Уже определено, что его минимум лет на 8 хватает. При продаже изношенного хороший с разборки обойдется в 2000 баксов (для Лифов). Да и если считаете замену аккумулятора, то в ДВС считайте ремонт/замену двигателя и цены ТО. В Лифе цена ТО раз в 2 года: масло поменять. Тормозная жидкость, фильтр салона как и в ДВС в целом.
Додано: Пон 19 сер, 2019 13:33
netcrawler21, а теперь представьте себе очередь из хотя-бы 2-3 машин на вашу 50 кВт зарядку (значит она зарядит батарею лифа где-то за 30 минут). Сколько придется постоять? Электричка типа Лифа - это авто для города, максимум для области.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
Додано: Пон 19 сер, 2019 18:34
Re: У Британії зарядних станцій для електромобілів більше,..
Где только розетку взять для зарядки по "ночному тарифу". Надо напоминать - какая продолжительность зарядки от домашней розетки? До той же Одессы - реальному Лифу с подуставшей батарейкой одной промежуточной зарядки хватит?
По теме: "электрички" хороши для тех, у кого вопросы домашней/рабочей зарядки решены. (И подозреваю, что таких немного). А для всех остальных - "быстрые зарядки" с конскими тарифами ооочень сильно снижают экономию.
И еще вопрос: почему в развитых странах заводы по производству батареек на строят?
Додано: Пон 19 сер, 2019 23:06
Почему в своем посте не рассказал как именно должно быть?. Скорость зарядок измеряют в киловаттах за единицу времени.
Есть другие варианты? Поведай.
Додано: Пон 19 сер, 2019 23:10
Возле ТЦ Городок стань, и воочию понаблюдай за очередями на скоростную зарядку.
Лиф городская машина. Но знаю тех, кому раз в год надо в Одессу и им +2 часа на зарядки вообще не проблема.
Додано: Пон 19 сер, 2019 23:17
В любом доме и многоэтажек можно поставить двузонный счётчик и вывести зарядку под электромобиль. Готов принять пари.
Скоростная зарядка нужна в 2-5% случаев. И идти малые проценты почти не влияют на экономию в остальных случаях.
Польша развитая страна? Там построили завод по батарейкам. Правда в основном все в Китае, ибо сырье на месте и дешевле там все. Но может они дураки, на до строить там, где дорого?
Додано: Вів 20 сер, 2019 00:23
Да, лиф на дальнюю дорогу - так себе вариант. Но, если у машинки 80% заряда хватает хотя бы на 300 км по трассе? Все равно, по технике безопасности и для здоровья, надо делать остановки каждые 400 км или раз в 4 часа. Так что сделав только лишь 2 остановки на перекур и на заправку, всю Украину с севера на юг проехать можно. А за 3 остановки и вдоль
А с учетом разницы в стоимости заправки , можно и постоять лишних 30 минут
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