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У Британії зарядних станцій
для електромобілів більше,...

У Британії зарядних станцій для електромобілів більше,...
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:57

У Британії зарядних станцій для електромобілів більше,...

Пропонуємо до обговорення:
У Великобританії кількість зарядних станцій для електромобілів вже перевершила кількість заправок для бензинових і дизельних автомобілів.

Дивися повний текст У Британії зарядних станцій для електромобілів більше, ніж паливних АЗС.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 08:57

Летс бегин электросрач.
netcrawler21
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:38

Re: У Британії зарядних станцій для електромобілів більше,..

На АЗС заправка 5 мин. и поехал дальше.
Если на электричке профукал зарядиться, то пару часов ты потерял.
Хотя вот китайцы хорошую идею придумали со съемными батареями, когда на спец. станциях зарядки тебе робот за 5 мин меняет батарею.
https://youtu.be/LtrteuWKTok?t=584
maza5
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:50

  maza5 написав:На АЗС заправка 5 мин. и поехал дальше.
Если на электричке профукал зарядится, то пару часов ты потерял.
Хотя вот китайцы хорошую идею придумали со съемными батареями, когда на спец. станциях зарядки тебе робот за 5 мин меняет батарею.
https://youtu.be/LtrteuWKTok?t=584


Таким теоретикам рекомендую почитать про скоростные зарядки, отдающие 50 кВт в час.

Также рекомендую подумать над тем, что 100 км на электромобиле при зарядке по ночному домашнему тарифу обходятся 11 гривен (22 гривны при обычном). И при такой цене если раз в год надо например, в Одессу, то можно и постоять на скоростной зарядке пол часа.

Не надо рассказывать про дорогой аккумулятор. Уже определено, что его минимум лет на 8 хватает. При продаже изношенного хороший с разборки обойдется в 2000 баксов (для Лифов). Да и если считаете замену аккумулятора, то в ДВС считайте ремонт/замену двигателя и цены ТО. В Лифе цена ТО раз в 2 года: масло поменять. Тормозная жидкость, фильтр салона как и в ДВС в целом.
netcrawler21
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:33

netcrawler21, а теперь представьте себе очередь из хотя-бы 2-3 машин на вашу 50 кВт зарядку (значит она зарядит батарею лифа где-то за 30 минут). Сколько придется постоять? Электричка типа Лифа - это авто для города, максимум для области.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:25

Re: У Британії зарядних станцій для електромобілів більше,..

  netcrawler21 написав:Летс бегин электросрач
...
Таким теоретикам рекомендую почитать про скоростные зарядки, отдающие 50 кВт в час.
Некоторым новорегам, желающим в "электросрачах" поучаствовать, рекомендую сначала доучиться в школе до момента изучения единиц энергии и мощности, и начать различать их. Потом уже браться кого-то поучать.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 18:34

Re: У Британії зарядних станцій для електромобілів більше,..

  netcrawler21 написав:при зарядке по ночному домашнему тарифу
Где только розетку взять для зарядки по "ночному тарифу". Надо напоминать - какая продолжительность зарядки от домашней розетки? До той же Одессы - реальному Лифу с подуставшей батарейкой одной промежуточной зарядки хватит?
По теме: "электрички" хороши для тех, у кого вопросы домашней/рабочей зарядки решены. (И подозреваю, что таких немного). А для всех остальных - "быстрые зарядки" с конскими тарифами ооочень сильно снижают экономию.

И еще вопрос: почему в развитых странах заводы по производству батареек на строят?
Radon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 00:23

  RomanTik написав:netcrawler21, а теперь представьте себе очередь из хотя-бы 2-3 машин на вашу 50 кВт зарядку (значит она зарядит батарею лифа где-то за 30 минут). Сколько придется постоять? Электричка типа Лифа - это авто для города, максимум для области.

Да, лиф на дальнюю дорогу - так себе вариант. Но, если у машинки 80% заряда хватает хотя бы на 300 км по трассе? Все равно, по технике безопасности и для здоровья, надо делать остановки каждые 400 км или раз в 4 часа. Так что сделав только лишь 2 остановки на перекур и на заправку, всю Украину с севера на юг проехать можно. А за 3 остановки и вдоль 8)
А с учетом разницы в стоимости заправки :idea:, можно и постоять лишних 30 минут 8)
EKO
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