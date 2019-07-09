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У Британії зарядних станцій для електромобілів більше,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:40
Меня больше интересует что в украине а не какой-то там британии которой скоро даже в ес не будет
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blueiceua
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