У Британії зарядних станцій для електромобілів більше,...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 12:40
Меня больше интересует что в украине а не какой-то там британии которой скоро даже в ес не будет
Додано: Вів 20 сер, 2019 16:24
Тема сырая.
Никакой экономии там нет - электромобили изначально раза в 2 дорозе бензиновых или дизельных.
Попрбуйте электромобилем зимой поездить или батарею заменить (стоимость составляет около половины электромобиля).
Додано: Вів 20 сер, 2019 16:37
справедливости ради, зимой и на обычной тачке расход чего-то выше. В целом, да - технология сырая, скорость зарядки низкая (при одинаковом количестве тачек нужно раз в 5 больше электрозарядок), электроэнергия дорожает быстрее бензина, а запасы лития, как и нефти, вполне исчерпаемы
Додано: Вів 20 сер, 2019 16:43
Я так понимаю, что литиевые батарейки вполне перерабатываются, и такой литий будет значительно дешевле, чем из какой-то литиевой руды
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 20 сер, 2019 16:50
они то может и перерабатываются, вопрос в ограниченности ресурса в целом и стоимости переработки вторсырья
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