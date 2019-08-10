Державна фіскальна служба дані про зарплату керівництва відомства.
Дивися повний текст У ДФС назвали зарплату начальства.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 09:50
У ДФС назвали зарплату начальства
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ДФС назвали зарплату начальства.
Додано: Пон 19 сер, 2019 09:51
Дьявол скрывается в деталях: "другие виды заработной платы устанавливаются индивидуально, в зависимости от выслуги лет на государственной службе, присвоенного специального звания и премии". Другими словами реальная ЗП может в 2-3 раза превышать ту что положено по штатному расписанию, но ведь ее разглашать уже не обязательно.
Додано: Пон 19 сер, 2019 11:03
тоесть зп 78590,86 грн. это сколько от того что он получает вмесяц 10% или 20%. И "другие виды заработной платы" это сколько?
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