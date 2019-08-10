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У ДФС назвали
зарплату начальства

У ДФС назвали зарплату начальства
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:50

У ДФС назвали зарплату начальства

Пропонуємо до обговорення:
Державна фіскальна служба дані про зарплату керівництва відомства.

Дивися повний текст У ДФС назвали зарплату начальства.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 09:51

Дьявол скрывается в деталях: "другие виды заработной платы устанавливаются индивидуально, в зависимости от выслуги лет на государственной службе, присвоенного специального звания и премии". Другими словами реальная ЗП может в 2-3 раза превышать ту что положено по штатному расписанию, но ведь ее разглашать уже не обязательно.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 11:03

тоесть зп 78590,86 грн. это сколько от того что он получает вмесяц 10% или 20%. И "другие виды заработной платы" это сколько?
blueiceua
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