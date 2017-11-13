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На яких українських
фахівців чекають у Європі

На яких українських фахівців чекають у Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:14

На яких українських фахівців чекають у Європі

Пропонуємо до обговорення:
Українські фахівці з вищою освітою їдуть працювати за кордон як робоча сила.

Дивися повний текст На яких українських фахівців чекають у Європі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:14

Конюхи уже у нас закончились потому, что всех коней на колбасу пустили, а хороший комбайнер и здесь получает не хуже чем в гейропе и больше чем в Польше .
Ratatui
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