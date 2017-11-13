Українські фахівці з вищою освітою їдуть працювати за кордон як робоча сила.
Дивися повний текст На яких українських фахівців чекають у Європі.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 10:14
На яких українських фахівців чекають у Європі
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Дивися повний текст На яких українських фахівців чекають у Європі.
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:14
Конюхи уже у нас закончились потому, что всех коней на колбасу пустили, а хороший комбайнер и здесь получает не хуже чем в гейропе и больше чем в Польше .
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