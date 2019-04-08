*Що буде в нових договорах:*
Дивися повний текст Що буде в нових договорах на опалення і воду.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 10:38
Що буде в нових договорах на опалення і воду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що буде в нових договорах на опалення і воду.
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:38
Статья о воде, а по прывычке и отопление приписали.
Понятно только одно - хотят сделать намного дороже.
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