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Що буде в нових договорах
на опалення і воду

Що буде в нових договорах на опалення і воду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:38

Що буде в нових договорах на опалення і воду

Пропонуємо до обговорення:
*Що буде в нових договорах:*

Дивися повний текст Що буде в нових договорах на опалення і воду.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:38

Статья о воде, а по прывычке и отопление приписали.
Понятно только одно - хотят сделать намного дороже.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 16:48

  zloy_ukr написав:Статья о воде, а по прывычке и отопление приписали.
Понятно только одно - хотят сделать намного дороже.

Где дороже?
> Исполнитель коммунальной услуги самостоятельно осуществит перерасчет, если оказывал услуги ненадлежащего качества или не в полном объеме.
-- наоборот: еще и приплачивать будут.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:19

_hunter - остается только шутить, и платить. :D
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:19

Сделал поверку счетчиков. Горячий счетчик под вопросом. Если не пройдет поверку, расторгну договор. Пусть идут лесом со своей абонплатой. Нужно ахметову сделать с горячей водой так же как и с укртелекомом.

По абонплате за холодную воду нужно провести независимый аудит стоимости холодной воды. Слишком много мы за нее переплачиваем. А они еще и абонплату втулить хотят
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:09

Они что там,вообще оборзели?Внутридомовые сети не ЖЕКи обсуживают,которые подняли недавно цены в 5 раз?Этот вшивый закон о ЖКХ нужно отменять любой ценой,если мы не считаем себя холопами.Вся суть наших вшивых рехформ- всё становится дороже,при том же вшивом качестве.
Scotch
 
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