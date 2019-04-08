*Що буде в нових договорах:*
Дивися повний текст Що буде в нових договорах на опалення і воду.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 10:38
Що буде в нових договорах на опалення і воду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що буде в нових договорах на опалення і воду.
Додано: Пон 19 сер, 2019 10:38
Статья о воде, а по прывычке и отопление приписали.
Понятно только одно - хотят сделать намного дороже.
Додано: Пон 19 сер, 2019 16:48
Где дороже?
> Исполнитель коммунальной услуги самостоятельно осуществит перерасчет, если оказывал услуги ненадлежащего качества или не в полном объеме.
-- наоборот: еще и приплачивать будут.
Додано: Пон 19 сер, 2019 17:19
_hunter - остается только шутить, и платить.
Пока Порошенко не сядет, или не убежит, будет бардак.
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:19
Сделал поверку счетчиков. Горячий счетчик под вопросом. Если не пройдет поверку, расторгну договор. Пусть идут лесом со своей абонплатой. Нужно ахметову сделать с горячей водой так же как и с укртелекомом.
По абонплате за холодную воду нужно провести независимый аудит стоимости холодной воды. Слишком много мы за нее переплачиваем. А они еще и абонплату втулить хотят
Додано: Пон 19 сер, 2019 21:09
Они что там,вообще оборзели?Внутридомовые сети не ЖЕКи обсуживают,которые подняли недавно цены в 5 раз?Этот вшивый закон о ЖКХ нужно отменять любой ценой,если мы не считаем себя холопами.Вся суть наших вшивых рехформ- всё становится дороже,при том же вшивом качестве.
Додано: Пон 19 сер, 2019 22:36
Штрафы, пени и абонплата и никакой ответственности поставщика услуг. Долго терпеть будем?
Додано: Вів 20 сер, 2019 09:15
Додано: Вів 20 сер, 2019 09:55
Scotch
Не хотите платить ЖЭКу - организуйте свое ОСББ и платите ему. Полная свобода выбора. Посчитайте затраты на оплату труда дворника, уборщика (лестницы мыть), вывоз мусора, текущий ремонт, услуги электрика, эксплуатация инженерных сетей и т.д. и т.п. - получите истинную картину затрат по дому (возможно, не полную). Предполагаю, что результат не порадует.
В этом законе и в договоре есть подводный камень - а именно, разделение данных учета общедомового счетчика на всех обитателей дома, независимо от показаний собственного учета. Вот это и есть главная бомба - платить лохам за воров, и не иметь ни малейших шансов на справедливое решение. Заинтересованности "постачальника" в поиске злодеев никакой. Они свое всегда получат, а вы будете как пауки в банке.
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