Що буде в нових договорах на опалення і воду

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Scotch Не хотите платить ЖЭКу - организуйте свое ОСББ и платите ему. Полная свобода выбора. Посчитайте затраты на оплату труда дворника, уборщика (лестницы мыть), вывоз мусора, текущий ремонт, услуги электрика, эксплуатация инженерных сетей и т.д. и т.п. - получите истинную картину затрат по дому (возможно, не полную). Предполагаю, что результат не порадует. В этом законе и в договоре есть подводный камень - а именно, разделение данных учета общедомового счетчика на всех обитателей дома, независимо от показаний собственного учета. Вот это и есть главная бомба - платить лохам за воров, и не иметь ни малейших шансов на справедливое решение. Заинтересованности "постачальника" в поиске злодеев никакой. Они свое всегда получат, а вы будете как пауки в банке.
В данном случае я как раз имел в виду управляющую компанию, которой по барабану поиск утечек и источников небаланса (читаем воров). Они только делить будут выставленные водоканалом кубометры на всех скопом. И покупать средства контроля (датчики магнитов и прочие недорогие но эффективные приспособы) тоже не будут. Как упомянутую "методику" ни крути, а хитрожопые обязательно будут в плюсе. Грустно, потому как за кражу имущества наступает уголовная ответственность, а за кражу воды и денег из карманов соседей - разве что общественное порицание.