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Що буде в нових договорах
на опалення і воду

Що буде в нових договорах на опалення і воду
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:55

Scotch
Не хотите платить ЖЭКу - организуйте свое ОСББ и платите ему. Полная свобода выбора. Посчитайте затраты на оплату труда дворника, уборщика (лестницы мыть), вывоз мусора, текущий ремонт, услуги электрика, эксплуатация инженерных сетей и т.д. и т.п. - получите истинную картину затрат по дому (возможно, не полную). Предполагаю, что результат не порадует.
В этом законе и в договоре есть подводный камень - а именно, разделение данных учета общедомового счетчика на всех обитателей дома, независимо от показаний собственного учета. Вот это и есть главная бомба - платить лохам за воров, и не иметь ни малейших шансов на справедливое решение. Заинтересованности "постачальника" в поиске злодеев никакой. Они свое всегда получат, а вы будете как пауки в банке.
Vladdy
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:32

  Vladdy написав:Заинтересованности "постачальника" в поиске злодеев никакой. Они свое всегда получат, а вы будете как пауки в банке.

Так это никаким боком не проблема "постачальника" -- "злодеев" искать. -- его дело услуги "поставлять".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:09

Re: Що буде в нових договорах на опалення і воду

В данном случае я как раз имел в виду управляющую компанию, которой по барабану поиск утечек и источников небаланса (читаем воров). Они только делить будут выставленные водоканалом кубометры на всех скопом. И покупать средства контроля (датчики магнитов и прочие недорогие но эффективные приспособы) тоже не будут. Как упомянутую "методику" ни крути, а хитрожопые обязательно будут в плюсе. Грустно, потому как за кражу имущества наступает уголовная ответственность, а за кражу воды и денег из карманов соседей - разве что общественное порицание.
Vladdy
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:49

  Vladdy написав:В данном случае я как раз имел в виду управляющую компанию, которой по барабану поиск утечек и источников небаланса (читаем воров). Они только делить будут выставленные водоканалом кубометры на всех скопом. И покупать средства контроля (датчики магнитов и прочие недорогие но эффективные приспособы) тоже не будут. Как упомянутую "методику" ни крути, а хитрожопые обязательно будут в плюсе. Грустно, потому как за кражу имущества наступает уголовная ответственность, а за кражу воды и денег из карманов соседей - разве что общественное порицание.

И я, как ни странно, в данном случае именно их и имел в виду: не их это задача "ловить". -- как минимум: полномочий у них в квартиру попасть нет.
Но в новостроях эта "проблема" решается -- все счетчики выносятся на МОПы.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:14

  _hunter написав:Но в новостроях эта "проблема" решается -- все счетчики выносятся на МОПы.

Это только в новейших, а в остальных стояки водоснабжения все еще в квартирах.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:20

  _Mykola_ написав:
  _hunter написав:Но в новостроях эта "проблема" решается -- все счетчики выносятся на МОПы.

Это только в новейших, а в остальных стояки водоснабжения все еще в квартирах.

Не совсем понял в чем разница -- ну да пофиг. -- главное: если есть "алергия" на крадунов воды/света -- можно не заниматься "ждунством" вида "придет добрый дядя и наведет порядок в моем многоквартирном доме -- еще и забесплатно" -- а просто "начать с себя".
_hunter
 
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  #<12
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