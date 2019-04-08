Що буде в нових договорах на опалення і воду

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Scotch Не хотите платить ЖЭКу - организуйте свое ОСББ и платите ему. Полная свобода выбора. Посчитайте затраты на оплату труда дворника, уборщика (лестницы мыть), вывоз мусора, текущий ремонт, услуги электрика, эксплуатация инженерных сетей и т.д. и т.п. - получите истинную картину затрат по дому (возможно, не полную). Предполагаю, что результат не порадует. В этом законе и в договоре есть подводный камень - а именно, разделение данных учета общедомового счетчика на всех обитателей дома, независимо от показаний собственного учета. Вот это и есть главная бомба - платить лохам за воров, и не иметь ни малейших шансов на справедливое решение. Заинтересованности "постачальника" в поиске злодеев никакой. Они свое всегда получат, а вы будете как пауки в банке.
В данном случае я как раз имел в виду управляющую компанию, которой по барабану поиск утечек и источников небаланса (читаем воров). Они только делить будут выставленные водоканалом кубометры на всех скопом. И покупать средства контроля (датчики магнитов и прочие недорогие но эффективные приспособы) тоже не будут. Как упомянутую "методику" ни крути, а хитрожопые обязательно будут в плюсе. Грустно, потому как за кражу имущества наступает уголовная ответственность, а за кражу воды и денег из карманов соседей - разве что общественное порицание.
Vladdy написав:В данном случае я как раз имел в виду управляющую компанию, которой по барабану поиск утечек и источников небаланса (читаем воров). Они только делить будут выставленные водоканалом кубометры на всех скопом. И покупать средства контроля (датчики магнитов и прочие недорогие но эффективные приспособы) тоже не будут. Как упомянутую "методику" ни крути, а хитрожопые обязательно будут в плюсе. Грустно, потому как за кражу имущества наступает уголовная ответственность, а за кражу воды и денег из карманов соседей - разве что общественное порицание.
И я, как ни странно, в данном случае именно их и имел в виду: не их это задача "ловить". -- как минимум: полномочий у них в квартиру попасть нет. Но в новостроях эта "проблема" решается -- все счетчики выносятся на МОПы.
_hunter написав:Но в новостроях эта "проблема" решается -- все счетчики выносятся на МОПы.
Это только в новейших, а в остальных стояки водоснабжения все еще в квартирах.
Не совсем понял в чем разница -- ну да пофиг. -- главное: если есть "алергия" на крадунов воды/света -- можно не заниматься "ждунством" вида "придет добрый дядя и наведет порядок в моем многоквартирном доме -- еще и забесплатно" -- а просто "начать с себя".
с 2000 х по 2013 год, что бы не морочить людям голову, шли к единой платёжке и к единому тарифу (тариф включает ВСЁ); с 2014 года плодят ФИКТИВНЫЕ услуги на услуге ... делают всё что бы 70% населения городов Украины (примерно столько живут в хрущёвках и сталинках) окончательно остались без крыши над головой. Просто потому что дома развалятся, а так же останутся без жизненно необходимых коммуникаций... и при этом жители будут должниками.
ecollia написав:с 2000 х по 2013 год, что бы не морочить людям голову, шли к единой платёжке и к единому тарифу (тариф включает ВСЁ); с 2014 года плодят ФИКТИВНЫЕ услуги на услуге ... делают всё что бы 70% населения городов Украины (примерно столько живут в хрущёвках и сталинках) окончательно остались без крыши над головой. Просто потому что дома развалятся, а так же останутся без жизненно необходимых коммуникаций... и при этом жители будут должниками.
Шли. В процессе выяснилось "неожиданное" -- "общие" деньги делить оказалось сложным делом. Поэтому вернулись к варианту -- одна услуга -- одна платежка. А что за фиктивные услуги -- еще и в массовом порядке? -- не наблюдаю таких в своих платежках.