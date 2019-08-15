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Як відрізняються зарплати
голів компаній і пересічних...

Як відрізняються зарплати голів компаній і пересічних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 10:57

Як відрізняються зарплати голів компаній і пересічних...

Пропонуємо до обговорення:
Зарплати головних виконавчих директорів у США злетіли більш ніж на 1000% в період з 1978 по 2018 рік, тоді як зростання зарплат звичайних співробітників склало 12%.

Дивися повний текст Як відрізняються зарплати голів компаній і пересічних співробітників у США - дослідження.
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Вот такая американсая мечта
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