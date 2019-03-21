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«Гігантська батарейка» Energy
Vault залучила $110 млн...

«Гігантська батарейка» Energy Vault залучила $110 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 12:48

«Гігантська батарейка» Energy Vault залучила $110 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Vision Fund, який належить SoftBank Group, інвестував в швейцарський стартап Energy Vault.

Дивися повний текст «Гігантська батарейка» Energy Vault залучила $110 млн від SoftBank (відео).
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Прикольно. Идея класс. Интересен КПД.
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 13:26

Re: «Гігантська батарейка» Energy Vault залучила $110 млн...

Так ото ж - ККД одномоментно і строк життя цього всього конструктиву ... Запасати невикористану енергію від сонячних батарей - в аналогічних , тільки невеликих - це взагалі було б проривом ... І з пристойним ККД ...
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