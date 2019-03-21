Vision Fund, який належить SoftBank Group, інвестував в швейцарський стартап Energy Vault.
Дивися повний текст «Гігантська батарейка» Energy Vault залучила $110 млн від SoftBank (відео).
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Додано: Пон 19 сер, 2019 12:48
«Гігантська батарейка» Energy Vault залучила $110 млн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Гігантська батарейка» Energy Vault залучила $110 млн від SoftBank (відео).
Додано: Пон 19 сер, 2019 13:26
Re: «Гігантська батарейка» Energy Vault залучила $110 млн...
Так ото ж - ККД одномоментно і строк життя цього всього конструктиву ... Запасати невикористану енергію від сонячних батарей - в аналогічних , тільки невеликих - це взагалі було б проривом ... І з пристойним ККД ...
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