Виконавча служба заарештувала майже 93% акції Укртелекому за борги Укртелекому перед Ощадбанком.
Дивися повний текст 93% акцій Укртелекому арештовано за борги перед Ощадбанком.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 14:29
93% акцій Укртелекому арештовано за борги перед Ощадбанком
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Дивися повний текст 93% акцій Укртелекому арештовано за борги перед Ощадбанком.
Додано: Пон 19 сер, 2019 14:29
Вот это красавчики, а то как на курорте рыжик был 5 лет. Охраняли, пылинки сдували.
Додано: Пон 19 сер, 2019 17:49
Укртелефон уже не торт. Там дерьмо осталось. Новая оптика на других ООО\ТОВ\ФОПах
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