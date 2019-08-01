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93% акцій Укртелекому арештовано
за борги перед Ощадбанком

93% акцій Укртелекому арештовано за борги перед Ощадбанком
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:29

93% акцій Укртелекому арештовано за борги перед Ощадбанком

Пропонуємо до обговорення:
Виконавча служба заарештувала майже 93% акції Укртелекому за борги Укртелекому перед Ощадбанком.

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Вот это красавчики, а то как на курорте рыжик был 5 лет. Охраняли, пылинки сдували.
Rainbow
 
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Укртелефон уже не торт. Там дерьмо осталось. Новая оптика на других ООО\ТОВ\ФОПах
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