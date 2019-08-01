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93% акцій Укртелекому арештовано за борги перед Ощадбанком
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 сер, 2019 14:29
Пропонуємо до обговорення:
Виконавча служба заарештувала майже 93% акції Укртелекому за борги Укртелекому перед Ощадбанком.
Дивися повний текст 93% акцій Укртелекому арештовано за борги перед Ощадбанком
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R2
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Додано: Пон 19 сер, 2019 14:29
Вот это красавчики, а то как на курорте рыжик был 5 лет. Охраняли, пылинки сдували.
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Rainbow
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Додано: Пон 19 сер, 2019 17:49
Укртелефон уже не торт. Там дерьмо осталось. Новая оптика на других ООО\ТОВ\ФОПах
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dimo_0n
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Додано: Пон 19 сер, 2019 20:05
Стало интересно и вот что :
Телекомунікаційна компанія "Укртелеком" була приватизована кіпрською компанією фактично безкоштовно.
Про це в ефірі 24 каналу розповів генеральний прокурор України Юрій Луценко, пише УНІАН.
За його словами, компанія з Кіпру заплатила декілька сотень мільйонів гривень за купівлю "Укртелекому".
"Потім під заставу телекомунікаційної компанії було взято кредит в одному з державних банків України. Пізніше, гроші вивели на цю ж кіпрську компанію", - розповів Луценко.
"Тобто, фактично, "Укртелеком" дістався зловмисникам безкоштовно", - сказав генпрокурор.
Но бабло побеждает зло
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Igorten
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Додано: Вів 20 сер, 2019 08:48
Igorten
Луценку треба було 5 років щоб "це" зрозуміти і нічого не зробити, а прийти в студію і розкрити шокуючу правду
Що там у нас по Закону за покриття/замовчування/відсутність реакції зф сторони генпрокурора? Скільки луцику знову сидіти доведеться?
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Rainbow
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Додано: Вів 20 сер, 2019 08:53
Rainbow написав:
.. Скільки луцику знову сидіти доведеться?
как ты его посадишь - он же памятник!
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sequence
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Додано: Вів 20 сер, 2019 09:08
sequence
У нас каждый второй у власти как тот памятник
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Rainbow
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