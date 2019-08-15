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Українцям збільшили пенсії
за рахунок коштів від...

Українцям збільшили пенсії за рахунок коштів від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:53

Українцям збільшили пенсії за рахунок коштів від...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Пенсійному фонді.

Дивися повний текст Українцям збільшили пенсії за рахунок коштів від розмитнення \"єврономерів\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 17:53

И что дальше.Направление средств от растаможки евроблях в пф-это была разовая предвыборная акция парашенка.Которая не сработала.
sena_2008atp
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