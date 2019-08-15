Про це повідомили в Пенсійному фонді.
Дивися повний текст Українцям збільшили пенсії за рахунок коштів від розмитнення \"єврономерів\".
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Додано: Пон 19 сер, 2019 17:53
Українцям збільшили пенсії за рахунок коштів від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям збільшили пенсії за рахунок коштів від розмитнення \"єврономерів\".
Додано: Пон 19 сер, 2019 17:53
И что дальше.Направление средств от растаможки евроблях в пф-это была разовая предвыборная акция парашенка.Которая не сработала.
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