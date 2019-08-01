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Міжбанк: курс наближається до 25
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 сер, 2019 18:15
Пропонуємо до обговорення:
Як ми прогнозували в своєму ранковому прогнозі - торги понеділка пройшли під впливом трьох основних чинників:
Дивися повний текст Міжбанк: курс наближається до 25
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Додано: Пон 19 сер, 2019 18:15
скоро мешок картошки 50 баксов будет стоить с таким раскладом
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