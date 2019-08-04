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Україна вдвічі переплачує за ремонт доріг порівняно із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 сер, 2019 20:13
Пропонуємо до обговорення:
Кошти, направлені на дороги в Україні, витрачаються у 2-2,5 рази менш ефективно, ніж у Словаччині.
Дивися повний текст Україна вдвічі переплачує за ремонт доріг порівняно із Словаччиною
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Додано: Пон 19 сер, 2019 20:13
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