Кошти, направлені на дороги в Україні, витрачаються у 2-2,5 рази менш ефективно, ніж у Словаччині.
Дивися повний текст Україна вдвічі переплачує за ремонт доріг порівняно із Словаччиною.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 20:13
Україна вдвічі переплачує за ремонт доріг порівняно із...
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Дивися повний текст Україна вдвічі переплачує за ремонт доріг порівняно із Словаччиною.
Додано: Вів 20 сер, 2019 05:55
Стільки мудрих слів у "стратегіі":) а потрібно... Лише посадити із конфіскацією усіх причетних до " Ремонтів" І нпступники будуть ремонтувати за европейську ціну мінус різниця в затратах на більш дешеву роб. Силу.
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