RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна вдвічі переплачує за
ремонт доріг порівняно із...

Україна вдвічі переплачує за ремонт доріг порівняно із...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:13

Україна вдвічі переплачує за ремонт доріг порівняно із...

Пропонуємо до обговорення:
Кошти, направлені на дороги в Україні, витрачаються у 2-2,5 рази менш ефективно, ніж у Словаччині.

Дивися повний текст Україна вдвічі переплачує за ремонт доріг порівняно із Словаччиною.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90419
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:13

Про воровство ни слова
p_a_l
 
Повідомлень: 2258
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 05:55

Стільки мудрих слів у "стратегіі":) а потрібно... Лише посадити із конфіскацією усіх причетних до " Ремонтів" І нпступники будуть ремонтувати за европейську ціну мінус різниця в затратах на більш дешеву роб. Силу.
romanolenych11
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 17.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Росії стверджують, що Україна винна РФ 3 млрд доларів...
R2 » Вів 20 сер, 2019 00:29
1 37
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 сер, 2019 00:30
EKO
Україна виграла тендер на постачання літаків Ан-178 до Перу
R2 » Сер 14 сер, 2019 17:27
5 233
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 сер, 2019 09:43
Shram
"Укравтодор" розповів, скільки коштуватиме ремонт 24...
R2 » Вів 13 сер, 2019 23:09
3 107
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 сер, 2019 12:21
Kart

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (23340)
20.08.2019 07:59
Беларусь (533)
20.08.2019 06:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.