Випущені 2018-2019 року Lada "Ниви" можуть загорітися.
Дивися повний текст Із Європи масово відкликають \"Ниву\".
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Додано: Пон 19 сер, 2019 20:25
Із Європи масово відкликають "Ниву"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Із Європи масово відкликають \"Ниву\".
Додано: Пон 19 сер, 2019 22:21
1.5 тысячи - это наверно все что удалось продать в Европе за 2 года))
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