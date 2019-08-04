Випущені 2018-2019 року Lada "Ниви" можуть загорітися.
Дивися повний текст Із Європи масово відкликають \"Ниву\".
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Додано: Пон 19 сер, 2019 20:25
Із Європи масово відкликають "Ниву"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Із Європи масово відкликають \"Ниву\".
Додано: Пон 19 сер, 2019 22:21
1.5 тысячи - это наверно все что удалось продать в Европе за 2 года))
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:35
Проверка - бесплатно. Ок. А прокладка и материалы?
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:07
славут сколько отозвали?
Вжарим томосом по автокефалии
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