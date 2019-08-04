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Із Європи масово
відкликають "Ниву"

Із Європи масово відкликають "Ниву"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:25

Із Європи масово відкликають "Ниву"

Пропонуємо до обговорення:
Випущені 2018-2019 року Lada "Ниви" можуть загорітися.

Дивися повний текст Із Європи масово відкликають \"Ниву\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 20:26

Да ладно,такая мелоч.:)
vive-68
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:59

Ха-ха-ха :-D
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Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 22:21

1.5 тысячи - это наверно все что удалось продать в Европе за 2 года))
redmax11
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:35

Проверка - бесплатно. Ок. А прокладка и материалы? :wink:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:07

  redmax11 написав:1.5 тысячи - это наверно все что удалось продать в Европе за 2 года))


славут сколько отозвали?
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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