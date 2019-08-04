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Визначили шість країн, де
пенсіонерам живеться найкраще

Визначили шість країн, де пенсіонерам живеться найкраще
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 21:49

Визначили шість країн, де пенсіонерам живеться найкраще

Пропонуємо до обговорення:
Експерти визначили країни, де пенсіонери живуть найкраще.

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R2
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