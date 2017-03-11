Експерти визначили країни, де пенсіонери живуть найкраще.
Дивися повний текст Визначили шість країн, де пенсіонерам живеться найкраще.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 19 сер, 2019 21:49
Визначили шість країн, де пенсіонерам живеться найкраще
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Визначили шість країн, де пенсіонерам живеться найкраще.
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:27
Ну а как еще, мы же выиграли войну, а потом наши власти продали страну..
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:53
что то не указано на каком месте находится украина в этом списке.
пр всей видиимости первая сзади
|