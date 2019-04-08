У Міноборони є ресурси для виплати премій військовим до Дня Незалежності.
Дивися повний текст Полторак розповів про премії військовим замість параду.
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Додано: Пон 19 сер, 2019 23:56
Полторак розповів про премії військовим замість параду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Полторак розповів про премії військовим замість параду.
Додано: Пон 19 сер, 2019 23:56
И за какие достижения, кстати премии? Львиную долю которых загребут себе в карманы разнобразные "хенералы" из штабов разнокалиберных и их челядь. Просто по причине того, что у них зп выше, чем у тех кто пониже их званием, но сидит в тех самых окопах. А премии как раз к зп прямо привязаны.
Я конечно не военный эксперт, но мне кажется, что намного эффективнее эти 10 миллионов евро было бы потратить не на премии, а например купить лицуху у друзей друзей и наладить сборочное производство ударных беспилотников, например Super Heron. Ну или хотя бы Heron-1. Даже 10 таких птичек поменяло бы картину событий на переговорах намного эффективней, чем отправив на них 2 кучмы и 2 и.геращенки.
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