Міністерство фінансів Російської Федерації оприлюднило дані щодо боргу держав перед Росією на 1 травня 2019 року.
Дивися повний текст У Росії стверджують, що Україна винна РФ 3 млрд доларів за єврооблігаціями.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 00:29
У Росії стверджують, що Україна винна РФ 3 млрд доларів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Росії стверджують, що Україна винна РФ 3 млрд доларів за єврооблігаціями.
Додано: Вів 20 сер, 2019 00:30
"По мнению Москвы Украина должна"... А кого интересует ее мнение?
А по мнению Киева Россия должна за убытки в Крыму и на Донбасе 100500 миллиардов миллионов. И что?
Додано: Вів 20 сер, 2019 11:13
там в Ростове сидит некто Виктор Федорович, который собственно и получил эти 3 млрд как взятку за разворот страны на 180 градусов, лицом к сортиру. Вот пусть ему карманы вывернут и там поищут
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