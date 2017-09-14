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У Росії стверджують, що Україна
винна РФ 3 млрд доларів...

У Росії стверджують, що Україна винна РФ 3 млрд доларів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 00:29

У Росії стверджують, що Україна винна РФ 3 млрд доларів...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів Російської Федерації оприлюднило дані щодо боргу держав перед Росією на 1 травня 2019 року.

Дивися повний текст У Росії стверджують, що Україна винна РФ 3 млрд доларів за єврооблігаціями.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 00:30

"По мнению Москвы Украина должна"... А кого интересует ее мнение?

А по мнению Киева Россия должна за убытки в Крыму и на Донбасе 100500 миллиардов миллионов. И что?
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:13

там в Ростове сидит некто Виктор Федорович, который собственно и получил эти 3 млрд как взятку за разворот страны на 180 градусов, лицом к сортиру. Вот пусть ему карманы вывернут и там поищут
redmax11
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