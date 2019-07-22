RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Китайські компанії внесуть
до держбюджету 100 млн...

Китайські компанії внесуть до держбюджету 100 млн...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 08:38

Китайські компанії внесуть до держбюджету 100 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Китайська приватна компанія Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group, що котирується на Шанхайській біржі, за умовами домовленостей з державним концерном "Укроборонпром" .

Дивися повний текст Китайські компанії внесуть до держбюджету 100 млн доларів на купівлю понад 50% \"Мотор Січі\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90420
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 125 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
АМКУ оштрафував дві компанії за змову на тендері
R2 » Чет 08 сер, 2019 08:48
1 55
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 08:48
Tamagoch
Китайські інвестори виділять 10 млрд доларів на проекти...
R2 » Пон 22 лип, 2019 09:30
2 152
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 лип, 2019 11:57
himikjus
Витрати держбюджету на суди з Коломойським щодо...
R2 » П'ят 12 лип, 2019 07:49
1 112
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лип, 2019 07:49
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.