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В IKEA створили окремий структурний підрозділ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 сер, 2019 09:29
Пропонуємо до обговорення:
Шведська торгова мережа з продажу меблів і товарів для дому IKEA почне активно інвестувати в створення власної лінії продуктів і технологій для "розумного будинку".
Дивися повний текст В IKEA створили окремий структурний підрозділ для розвитку технологій \"розумного будинку\"
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