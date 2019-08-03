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В IKEA створили окремий
структурний підрозділ для...

В IKEA створили окремий структурний підрозділ для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 09:29

В IKEA створили окремий структурний підрозділ для...

Пропонуємо до обговорення:
Шведська торгова мережа з продажу меблів і товарів для дому IKEA почне активно інвестувати в створення власної лінії продуктів і технологій для "розумного будинку".

Дивися повний текст В IKEA створили окремий структурний підрозділ для розвитку технологій \"розумного будинку\".
R2
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