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Разумков розповів, які будуть
зарплати у депутатів у...

Разумков розповів, які будуть зарплати у депутатів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:07

Разумков розповів, які будуть зарплати у депутатів у...

Пропонуємо до обговорення:
Разумков вважає недостатньою зарплату народних депутатів.

Дивися повний текст Разумков розповів, які будуть зарплати у депутатів у новому скликанні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:07

Это все хорошо, но зачем их 450?
При населении в 52 млн был референдум за сокращение количества до 300т, теперь с учетом того что нас 35 млн, можно вообще сократить до 200т.
Меньше народу, больше конструктива.
Rainbow
 
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