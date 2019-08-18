Разумков вважає недостатньою зарплату народних депутатів.
Дивися повний текст Разумков розповів, які будуть зарплати у депутатів у новому скликанні.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 10:07
Разумков розповів, які будуть зарплати у депутатів у...
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Дивися повний текст Разумков розповів, які будуть зарплати у депутатів у новому скликанні.
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:07
Это все хорошо, но зачем их 450?
При населении в 52 млн был референдум за сокращение количества до 300т, теперь с учетом того что нас 35 млн, можно вообще сократить до 200т.
Меньше народу, больше конструктива.
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