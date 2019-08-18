Разумков вважає недостатньою зарплату народних депутатів.
Дивися повний текст Разумков розповів, які будуть зарплати у депутатів у новому скликанні.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 10:07
Разумков розповів, які будуть зарплати у депутатів у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Разумков розповів, які будуть зарплати у депутатів у новому скликанні.
Додано: Вів 20 сер, 2019 10:07
Это все хорошо, но зачем их 450?
При населении в 52 млн был референдум за сокращение количества до 300т, теперь с учетом того что нас 35 млн, можно вообще сократить до 200т.
Меньше народу, больше конструктива.
Додано: Вів 20 сер, 2019 11:44
Население украины уменьшилось с 52 млн (пости) до 42 млн (без крыма и донбасса около 30 млн).
Количество депутатов 450 так же осталось. кого они там представляют? "мертвые души" Гоголя отдыхают.
Максимум 300 чел
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:35
Хотелось бы сначала увидет европейские зарплаты назаводах и фаьриках украины, в больницах, школах и детских садиках как минимум а не у депутатов и президента!
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:39
Поддерживаю высказавшихся выше, но оба допустили неточность - депутатов не 450, а что-то около 420 (точное число не помню).
Недобор возникает из-за невозможности проведения голосования в одномандатных округах на оккупированных территориях.
Что же касается высказываний Разумкова о зарплатах депутатов: да, согласен, что 50 тыс - это немного с учетом важности роли. Но 5 тыс для учителя и врача - это тоже немного, даже преступно мало!!! Про 2 тыс для пенсионера я вообще молчу...
Поэтому давайте, слуги народа, работать в порядке приоритетов - сперва абсолютную бедность побороть, затем относительную, и только потом плюшки раздавать!
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:41
Думаю нормальна зарплата для депутатів має бути в районі 80-120 тис. грн. Тоді можна, більш-менш, спокійно працювати на одну зарплату і не піддаватись на спокуси, які їх будуть оточувати.
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:57
Stanislav_S
Думаю нормальна зарплата для вчителя маэ бути в районы 80-120 тис.грн. Тоды можна быльш-менш спокыйно працювати на одну зарплату....
С какого перепугу платить депутатам, которые воровали и торговали Родиной все 28 лет!!!
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:57
Размер зарплаты неважен с точки зрения коррупции. Это уже проверено и на коболевых-витренках, и на судьях. Без неотвратимости наказания (которой сегодня нет) воровать будут при любых официальных доходах!
Человеческая природа такова, что много никогда не бывает - и тот, кто зарабатывает 100 долларов, и тот, кто зарабатывает 100 тыс долларов, хочет больше.
Должностные лица должны бояться оказаться в тюрьме! Только это будет служить предохранителем
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:00
Тогда не возмущайтесь, что все чиновники будут брать взятки. Депутатам можно вообще платить минималку - желающих меньше не станет. На заводах, больницах и дет.садах тоже все хотят брать взятки (им просто дают меньше). Вы за такую модель государства???
Додано: Вів 20 сер, 2019 13:04
Не спорбю, будь яка праця має оплачуватись достойно. Але статус депутату - на декілька рівнів вищий, а спокус і того в сотні разів більше. Не може дипутат заробляти 1-2 тис. доларів. Він має заробляти мінімум як директор в нормальній компанії, щоб не дивитись кожному у кишеню і не просити грошей щоб "порішати".
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