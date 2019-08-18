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Разумков розповів, які будуть
зарплати у депутатів у...

Разумков розповів, які будуть зарплати у депутатів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:07

Разумков розповів, які будуть зарплати у депутатів у...

Пропонуємо до обговорення:
Разумков вважає недостатньою зарплату народних депутатів.

Дивися повний текст Разумков розповів, які будуть зарплати у депутатів у новому скликанні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 10:07

Это все хорошо, но зачем их 450?
При населении в 52 млн был референдум за сокращение количества до 300т, теперь с учетом того что нас 35 млн, можно вообще сократить до 200т.
Меньше народу, больше конструктива.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:44

Население украины уменьшилось с 52 млн (пости) до 42 млн (без крыма и донбасса около 30 млн).
Количество депутатов 450 так же осталось. кого они там представляют? "мертвые души" Гоголя отдыхают.
Максимум 300 чел
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:35

Хотелось бы сначала увидет европейские зарплаты назаводах и фаьриках украины, в больницах, школах и детских садиках как минимум а не у депутатов и президента!
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:39

Поддерживаю высказавшихся выше, но оба допустили неточность - депутатов не 450, а что-то около 420 (точное число не помню).

Недобор возникает из-за невозможности проведения голосования в одномандатных округах на оккупированных территориях.

Что же касается высказываний Разумкова о зарплатах депутатов: да, согласен, что 50 тыс - это немного с учетом важности роли. Но 5 тыс для учителя и врача - это тоже немного, даже преступно мало!!! Про 2 тыс для пенсионера я вообще молчу...

Поэтому давайте, слуги народа, работать в порядке приоритетов - сперва абсолютную бедность побороть, затем относительную, и только потом плюшки раздавать!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:41

Думаю нормальна зарплата для депутатів має бути в районі 80-120 тис. грн. Тоді можна, більш-менш, спокійно працювати на одну зарплату і не піддаватись на спокуси, які їх будуть оточувати.
Stanislav_S
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:57

Stanislav_S
Думаю нормальна зарплата для вчителя маэ бути в районы 80-120 тис.грн. Тоды можна быльш-менш спокыйно працювати на одну зарплату....
С какого перепугу платить депутатам, которые воровали и торговали Родиной все 28 лет!!!
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:57

  Stanislav_S написав:Думаю нормальна зарплата для депутатів має бути в районі 80-120 тис. грн. Тоді можна, більш-менш, спокійно працювати на одну зарплату і не піддаватись на спокуси, які їх будуть оточувати.


Размер зарплаты неважен с точки зрения коррупции. Это уже проверено и на коболевых-витренках, и на судьях. Без неотвратимости наказания (которой сегодня нет) воровать будут при любых официальных доходах!

Человеческая природа такова, что много никогда не бывает - и тот, кто зарабатывает 100 долларов, и тот, кто зарабатывает 100 тыс долларов, хочет больше.

Должностные лица должны бояться оказаться в тюрьме! Только это будет служить предохранителем
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:00

  blueiceua написав:Хотелось бы сначала увидет европейские зарплаты назаводах и фаьриках украины, в больницах, школах и детских садиках как минимум а не у депутатов и президента!

Тогда не возмущайтесь, что все чиновники будут брать взятки. Депутатам можно вообще платить минималку - желающих меньше не станет. На заводах, больницах и дет.садах тоже все хотят брать взятки (им просто дают меньше). Вы за такую модель государства???
lite
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:04

  blueiceua написав:Stanislav_S
Думаю нормальна зарплата для вчителя маэ бути в районы 80-120 тис.грн. Тоды можна быльш-менш спокыйно працювати на одну зарплату....
С какого перепугу платить депутатам, которые воровали и торговали Родиной все 28 лет!!!


Не спорбю, будь яка праця має оплачуватись достойно. Але статус депутату - на декілька рівнів вищий, а спокус і того в сотні разів більше. Не може дипутат заробляти 1-2 тис. доларів. Він має заробляти мінімум як директор в нормальній компанії, щоб не дивитись кожному у кишеню і не просити грошей щоб "порішати".
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