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Разумков розповів, які будуть
зарплати у депутатів у...

Разумков розповів, які будуть зарплати у депутатів у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:08

  zРадио написав:
  Stanislav_S написав:Думаю нормальна зарплата для депутатів має бути в районі 80-120 тис. грн. Тоді можна, більш-менш, спокійно працювати на одну зарплату і не піддаватись на спокуси, які їх будуть оточувати.


Размер зарплаты неважен с точки зрения коррупции. Это уже проверено и на коболевых-витренках, и на судьях. Без неотвратимости наказания (которой сегодня нет) воровать будут при любых официальных доходах!

Человеческая природа такова, что много никогда не бывает - и тот, кто зарабатывает 100 долларов, и тот, кто зарабатывает 100 тыс долларов, хочет больше.

Должностные лица должны бояться оказаться в тюрьме! Только это будет служить предохранителем


Можливо, але зараз у Раду пройшло багато достойних кандидатів, які на мою думку, справді хочуть працювати на одну зарплату. Так потрібно для них зробити такі умови, щоб вони і на далі залишались на своєму шляху, тому що для людини, яка проживає в Києві (а депутати житимуть саме в столиці), а ще й з сімєю - 30 тис. грн. сума досить не велика
Stanislav_S
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:10

lite
Я за модельГОСУДАРСТВА а не "взаємну поруку" взяточників і крахоборів
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 13:13

Stanislav_V
Директор в нормальный компанії створює матеріальні блага.
А що створює депутат?
По законам які вони "написали" неможливо ні нормально жити ні нормально вмерти.
Коаще бб вони залишались сантехніками.
І за 28 років нічого незмінилося.
Кожен новий закон гірший за попередній.
Треба піднімати питання про професійну неприданість
blueiceua
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 14:42

  blueiceua написав:Треба піднімати питання про професійну неприданість

А де навчають професії "депутат"? Депутатом може бути будь-хто, список Слуги Народу це доводить. Депутату головне набрати толкових помічників, бо всі законопроекти пишуть саме вони.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:53

З таким підходом до підвищення зарплат слугам народу, для самого народу епоха бідності швидко перейде в епоху зубожіння. Чим ці будуть кращими за попередників? Думай---те!
servald2016
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 19:02

  Stanislav_S написав:
Можливо, але зараз у Раду пройшло багато достойних кандидатів, які на мою думку, справді хочуть працювати на одну зарплату. Так потрібно для них зробити такі умови, щоб вони і на далі залишались на своєму шляху, тому що для людини, яка проживає в Києві (а депутати житимуть саме в столиці), а ще й з сімєю - 30 тис. грн. сума досить не велика


Для начала пусть снимут с себя неприкосновенность. вернут в законодательство нормы о незаконном обогащении. Плюс заработает на рассмотрение дел Антикорр суд.

После этого можно будет поговорить и об увеличении их зарплат... Причем не ставок, а неких премий за 100%-ную посещаемость и участие в работе комитетов
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 20:10

Re: Разумков розповів, які будуть зарплати у депутатів у...

Может днем стулья, а вечером деньги? То есть сначала повышение средней зарплаты по стране, а потом - депутатам.
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