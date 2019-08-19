Разумков розповів, які будуть зарплати у депутатів у...
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Stanislav_S написав:Думаю нормальна зарплата для депутатів має бути в районі 80-120 тис. грн. Тоді можна, більш-менш, спокійно працювати на одну зарплату і не піддаватись на спокуси, які їх будуть оточувати.
Размер зарплаты неважен с точки зрения коррупции. Это уже проверено и на коболевых-витренках, и на судьях. Без неотвратимости наказания (которой сегодня нет) воровать будут при любых официальных доходах!
Человеческая природа такова, что много никогда не бывает - и тот, кто зарабатывает 100 долларов, и тот, кто зарабатывает 100 тыс долларов, хочет больше.
Должностные лица должны бояться оказаться в тюрьме! Только это будет служить предохранителем
Можливо, але зараз у Раду пройшло багато достойних кандидатів, які на мою думку, справді хочуть працювати на одну зарплату. Так потрібно для них зробити такі умови, щоб вони і на далі залишались на своєму шляху, тому що для людини, яка проживає в Києві (а депутати житимуть саме в столиці), а ще й з сімєю - 30 тис. грн. сума досить не велика
Stanislav_V Директор в нормальный компанії створює матеріальні блага. А що створює депутат? По законам які вони "написали" неможливо ні нормально жити ні нормально вмерти. Коаще бб вони залишались сантехніками. І за 28 років нічого незмінилося. Кожен новий закон гірший за попередній. Треба піднімати питання про професійну неприданість
Stanislav_S написав: Можливо, але зараз у Раду пройшло багато достойних кандидатів, які на мою думку, справді хочуть працювати на одну зарплату. Так потрібно для них зробити такі умови, щоб вони і на далі залишались на своєму шляху, тому що для людини, яка проживає в Києві (а депутати житимуть саме в столиці), а ще й з сімєю - 30 тис. грн. сума досить не велика
Для начала пусть снимут с себя неприкосновенность. вернут в законодательство нормы о незаконном обогащении. Плюс заработает на рассмотрение дел Антикорр суд.
После этого можно будет поговорить и об увеличении их зарплат... Причем не ставок, а неких премий за 100%-ную посещаемость и участие в работе комитетов