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"Космічний інтернет": стартап обігнав проекти Маска і Безоса
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Додано: Вів 20 сер, 2019 11:51
Пропонуємо до обговорення:
Британський стартап OneWeb отримав пріоритет на дозвіл Міжнародного союзу електрозв'язку (ITU) на використання частот для радіозв'язку між супутниками для космічної мережі широкосмугового інтернет-зв'язку.
Дивися повний текст \"Космічний інтернет\": стартап обігнав проекти Маска і Безоса
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Додано: Вів 20 сер, 2019 11:51
Думаю их цель потом перепродать эти частоты Маску или Безосу, ибо деньги на полный флот спутников и их запуск есть только у этих пацанов
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fadykstas
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