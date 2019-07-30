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"Космічний інтернет": стартап
обігнав проекти Маска і Безоса

"Космічний інтернет": стартап обігнав проекти Маска і Безоса
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:51

"Космічний інтернет": стартап обігнав проекти Маска і Безоса

Пропонуємо до обговорення:
Британський стартап OneWeb отримав пріоритет на дозвіл Міжнародного союзу електрозв'язку (ITU) на використання частот для радіозв'язку між супутниками для космічної мережі широкосмугового інтернет-зв'язку.

Дивися повний текст \"Космічний інтернет\": стартап обігнав проекти Маска і Безоса.
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 11:51

Думаю их цель потом перепродать эти частоты Маску или Безосу, ибо деньги на полный флот спутников и их запуск есть только у этих пацанов
fadykstas
 
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