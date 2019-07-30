"Космічний інтернет": стартап обігнав проекти Маска і Безоса

blueiceua написав:
Еще один безумный в команде марихуанщика Маска!
По идеям и разработкам одного такого "безумного" уже почти 80 лет ракеты и даже орбитальные станции строят и в космос успешно запускают.
Несмотря на то, что при его жизни ему это реализовать не удалось (умер в 1935 году), а удалось его последователям аж через 22 года после его смерти.
Он же разработал аэростат, придумал аэродинамическую трубу, придумал схему поезда, движущегося на воздушной подушке и разработал модели ракет, стартующих с наклонной плоскости(которые затем успешно воплотили при создании артиллерийской установки «Катюша»).
Опередил самоучка
Циолковский свое время лет так на 50