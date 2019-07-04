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Антикитайські мита вдарять по Apple, але підуть на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:04
Пропонуємо до обговорення:
У розмові з Трампом генеральний директор Apple Тім Кук розповів про вплив мит США на китайський імпорт, а також конкуренцію із Samsung.
Дивися повний текст Антикитайські мита вдарять по Apple, але підуть на користь Samsung – Тім Кук
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Додано: Вів 20 сер, 2019 12:04
Антикитайские пошлны пойдут на пользу Xiaomi!
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