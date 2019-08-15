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Україна й Ізраїль запроваджують
економічний безвіз -...

Україна й Ізраїль запроваджують економічний безвіз -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:07

Україна й Ізраїль запроваджують економічний безвіз -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив на зустрічі з прем'єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньяху.

Дивися повний текст Україна й Ізраїль запроваджують економічний безвіз - Гройсман.
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