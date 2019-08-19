Про це він повідомив на зустрічі з прем'єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньяху.
Дивися повний текст Україна й Ізраїль запроваджують економічний безвіз - Гройсман.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 12:07
Україна й Ізраїль запроваджують економічний безвіз -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна й Ізраїль запроваджують економічний безвіз - Гройсман.
Додано: Вів 20 сер, 2019 16:39
Re: Україна й Ізраїль запроваджують економічний безвіз -...
Що таке Ізраїль? Це 0,9% від зовнішньоторгового обороту України!!! І ЖОДНИХ спільних політичних інтересів.
В той час як Польща, це 6,8% від ЗТО, спільний ворог і стратегічні інтереси...
Але Зеленський першим відвідує Париж (нах*, якщо Макрон вважає, що "європейська Росія" має вирішувати "проблеми України) і приймає главу Ізраїлю, в переривах між візитами останнього до Москви(((
Додано: Сер 21 сер, 2019 10:52
да просрали уже все: и машиностроение, и новейшие технологии, и промышленность,... земля одна осталась
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