*Що оподатковується:*.
Дивися повний текст Податок на нерухомість: коли і скільки треба заплатити.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 12:10
Податок на нерухомість: коли і скільки треба заплатити
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податок на нерухомість: коли і скільки треба заплатити.
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:11
А по какой такой логике за свое нужно платить за свое непонятному дяде?
Он что подарили людям это жилье?
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