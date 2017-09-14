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Податок на нерухомість: коли
і скільки треба заплатити

Податок на нерухомість: коли і скільки треба заплатити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:10

Податок на нерухомість: коли і скільки треба заплатити

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:11

А по какой такой логике за свое нужно платить за свое непонятному дяде?
Он что подарили людям это жилье?
blueiceua
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