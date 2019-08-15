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За повідомлення про корупцію
планують платити 10% від...

За повідомлення про корупцію планують платити 10% від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:31

За повідомлення про корупцію планують платити 10% від...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє президентська прес-служба.

Дивися повний текст За повідомлення про корупцію планують платити 10% від суми хабара.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 12:31

Не погана ініціатива, сподіваюсь буде мотивувати людей викривати корупціонерів.
Stanislav_S
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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