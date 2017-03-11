Про це повідомляє президентська прес-служба.
Дивися повний текст За повідомлення про корупцію планують платити 10% від суми хабара.
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Додано: Вів 20 сер, 2019 12:31
За повідомлення про корупцію планують платити 10% від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За повідомлення про корупцію планують платити 10% від суми хабара.
Додано: Вів 20 сер, 2019 12:31
Не погана ініціатива, сподіваюсь буде мотивувати людей викривати корупціонерів.
Додано: Вів 20 сер, 2019 18:40
Re: За повідомлення про корупцію планують платити 10% від...
Ага, и бабушки с дедушками задолбут все органы....
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